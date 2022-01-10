Подольская окружная прокуратура Киева совместно со следователями полиции по материалам центрального аппарата СБУ разоблачила группу лиц, занимавшихся подделкой свидетельств о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в указанную группу лиц входили врачи и работники одной из больниц Киева, организовавшие противоправную схему по незаконной выдаче международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение в размере от 4 до 6 тысяч гривен.

Так, один из участников группы осуществлял поиск потенциальных клиентов и принимал от них заказы, после чего передавал данные о заказчиках медицинским работникам. В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дия».

Вырученные от клиентов денежные средства скрывались на счет другого участника группы, который их обналичивал и распределял между участниками противоправной схемы.

В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски в одной из столичных больниц и мест проживания фигурантов. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также денежные средства на общую сумму свыше 1,8 млн грн.

Следственные действия продолжаются.