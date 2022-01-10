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За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

20 376 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу - 12350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 064 человека;
  • летальных исходов – 86;
  • выздоровели – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 704 442 человека;
  • выздоровели – 3 514 786 человек;
  • летальных исходов – 97 325;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.
ForUm

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