За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
20 376 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу - 12350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 064 человека;
- летальных исходов – 86;
- выздоровели – 3 517 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 704 442 человека;
- выздоровели – 3 514 786 человек;
- летальных исходов – 97 325;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 966 846.
С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.
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