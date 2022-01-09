Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв, пишет Украинская правда со ссылкой на проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Официально МВД Казахстана рапортует о 18 погибших силовиках и 26 убитых митингующих. Но очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти умалчивают то, сколько людей убито на самом деле, а также информацию омассовых расстрелах протестующих.

Кроме того, гражданские активисты говорят о том, что жертв среди протестующих гораздо больше, и основная часть из них, судя по всему, погибла во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы.

"Примерно в 9 часов утра 6 января на площади появились военные грузовики, машины и несколько бронетранспортеров с пулеметами наверху. Оттуда вышли солдаты и по всему периметру с автоматами окружили площадь. Тогда восемь человек, самых старших по возрасту, в том числе и я, от лица митингующих вышли к ним вперед, с белым флажком и поднятыми вверх руками, чтобы провести переговоры.

Когда мы перешли заградительные щитки, которыми ночью сами и оградили лагерь, в нас начали стрелять. Это были предупредительные выстрелы. Но рядом со мною крупный мужчина, лет за 50, то есть моложе меня, вдруг упал. Пуля ему попала в левое бедро. Мы к тому моменту уже отступили назад, в сторону заграждения. Но я не смог бросить раненного и вернулся. С трудом я его поднял и донес до заграждения, оттуда мы его уже отправили в больницу…

…На площади (уже вечером) появились бронетранспортеры с пулеметами. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали. Я сам видел своими глазами семь человек. Кого-то ранило в руку, кого-то в голову. Из них двоих мы смогли вывезти, раненых, а остальных нет. Двое девушек совсем молодых и один парень, они уже не подавали признаков жизни. Еще один пожилой, тяжелый, живой, я попытался его поднять, но не мог.

Пока я его пытался вытащить последнего, несколько пуль попали совсем рядом, чудом не зацепив, и мне пришлось оставить его.

Под градом пуль мы вынуждены были покинуть площадь. По пути я увидел легковую машину. Там двое молодых ребят, один за рулем, второй рядом. Машина заведена, видно, они пытались на машине уехать, но лобовое и заднее стекло расстреляны, а парни мертвые уже, без признаков жизни…", - рассказал Абдуманапов.