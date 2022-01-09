Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в ходе разговора ситуацию вокруг Украины. Это произошло на фоне подготовки к переговорам с РФ.

Как пишет Новое Время, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Блинкен и Боррель обсудили также сотрудничество между США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу», — говорится в заявлении.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия гарантий безопасности, одной из которых является невступление Украины в Альянс. Переговоры США и России по «гарантиям безопасности» состоятся тремя дипломатическими каналами: во время прямых переговоров представителей стран 10 января, на заседании Совета НАТО – Россия 12 января и во время встречи в формате Россия – ОБСЕ также в январе.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования , подчеркнул, что «любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».

Представительница Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников .