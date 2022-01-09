также в разделеМир
Очевидец событий в Казахстане рассказал о расстрелах митингующих 4
Литва продолжит разворачивать мигрантов вопреки рекомендациям ЕС 8
Ученые из ЮАР утверждают, что штамм Омикрон положит конец пандемии COVID-19 10
Протесты в Казахстане: Силовики задержали более 5 тысяч человек 9
В России грубо прокомментировали слова Блинкена 33
Блинкен: НАТО не вторгалось в Украину и Грузию и не размещало войска в Молдове 87
США рассматривают запрет поставок в РФ электроники и программного обеспечения 14
В мире от коронавируса умерли более 5,5 миллионов человек 10
МИД Великобритании: Наращивание российских войск на границе с Украиной и в Крыму неприемлемо 36
В Белом доме прокомментировали уступки России 144
В МИД Чехии отклонили российские предложения по гарантиям безопасности 21
Блинкен рассказал, что Россия сделает для нападения на Украину 68
Лукашенко собирается вернуть Украину в «лоно нашей подлинной веры» 31
Франция и Германия предложили провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" 16
Госдеп США: Агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям 12
Ученые: Некоторые люди могут от природы быть устойчивыми к COVID 77
Столтенберг: НАТО не откажется от политики открытых дверей 13
Столтенберг: Если Россия усилит агрессию против Украины, то заплатит высокую цену 20

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в ходе разговора ситуацию вокруг Украины. Это произошло на фоне подготовки к переговорам с РФ.

Как пишет Новое Время, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Блинкен и Боррель обсудили также сотрудничество между США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу», — говорится в заявлении.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия гарантий безопасности, одной из которых является невступление Украины в Альянс. Переговоры США и России по «гарантиям безопасности» состоятся тремя дипломатическими каналами: во время прямых переговоров представителей стран 10 января, на заседании Совета НАТО – Россия 12 января и во время встречи в формате Россия – ОБСЕ также в январе.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования , подчеркнул, что «любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».

Представительница Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников .
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги