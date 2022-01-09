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Напередодні російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки, запланованих на 10 січня в Женеві, американські офіційні особи продовжують висувати нові сфери можливих санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство Associated Press (AP).

"На додаток до прямих санкцій щодо російських юридичних осіб, ці санкції можуть містити значні обмеження на товари, що експортуються зі США до Росії, і потенційно товари іноземного виробництва, що підпадають під юрисдикцію США", - пише агентство у неділю з посиланням на джерела з числа офіційних осіб.

Одне із джерел АР заявило: "У разі російського вторгнення в Україну ми в координації з нашими союзниками та партнерами негайно вживемо серйозних заходів, які призведуть до непосильних витрат для економіки Росії, включно з її фінансовою системою та секторами, які вважаються критично важливими для Кремля".

На додаток до санкцій щодо енергоносіїв і споживчих товарів США та їх союзники розглядають можливість запровадження заборон на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, у яких використовується американське обладнання, повідомляє агентство.

Крім того, за словами американських чиновників, Росія поряд із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією може бути включена до групи країн, для яких передбачено жорсткий експортний контроль, повідомляє агентство.

Воно зазначає, що можливості РФ щодо отримання інтегральних схем та продукції, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі. Вплив може поширитися на авіоніки, верстати, смартфони, ігрові приставки, планшети та телевізори.

"Такі санкції можуть також бути націлені на найважливішу російську промисловість, включно з її оборонним сектором і сектором цивільної авіації, що вдарить по амбіціях Росії в галузі високих технологій, чи то в галузі штучного інтелекту, чи квантових обчислень", - наголошує АР.
ForUm

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