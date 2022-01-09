также в разделеПолитика
Данилов: Гибель самолета МАУ в Иране очень похожа на теракт 15
Отстраненный президентом Тупицкий получил около миллиона гривен зарплаты 36
Протесты в Казахстане не отвлекут внимание России от Украины 137
Украина благодаря Зеленскому потеряла 2021 год и рискует потерять 2022-й. Единственный, кто может дать новый импульс для развития страны, - это Медведчук 25
Бегство Порошенко при первых признаках опасности не вяжется с имиджем «лидера оппозиции» – Золотарев 331
Украину призывают немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева 82
Юлия Гришина из «СН», любовница Ермака, опять опозорилась на Рождество Христово 111
Погребинский: Зеленский стал заложником "партии войны", выбрав в качестве своего врага Медведчука, и это обернется для него плачевным результатом 39
ГБР: Порошенко не планировал зарубежный визит, а купил билет на самолет после вручения повестки 56
Размещение российских войск в Казахстане не повлияет на военное планирование РФ у границ Украины 32
Суд арестовал активы и счета Прямого и 5 каналов 29
Шмыгаль и Боррель договорились о проведении заседания Украина-ЕС 11
Зеленского заметили в Буковеле за обедом с Ермаком 38
Печерский суд арестовал имущество Порошенко 82
Запад и Россия принуждают Украину к выполнению минских соглашений. Зеленскому придется освободить Медведчука 127
Медведчук: Сегодня власть Зеленского взяла курс на полный отказ от мирного урегулирования на востоке Украине 253
Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января 361
Кушнир: Жалобные посты омбудсмена Денисовой о здоровье удерживаемой украинки – это «Школа лицемерия» 32

В течение текущего года украинский парламент планирует принять законы о прозрачности в громадах и об обязательных стратегиях развития, дать равные возможности для привлечения заимствований громадами, а также наработать финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации.

Как пишет Украинская правда, об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, которого цитирует сайт политсилы "Слуга народа".

По словам Безгина, межкомитетская парламентская группа из 10 депутатов будет работать над финальной версией текста изменений в Конституцию в части децентрализации. Нардеп надеется, что обнародовать текст изменений удастся в начале марта.

После этого должно проголосовать "за" минимум 226 народных избранников, чтобы отправить документ на оценку в КСУ. После этого – этап принятия в парламенте в первом чтении (от 226 голосов). Во втором чтении Рада имеет право проголосовать изменения в Конституцию только на следующей сессии. Тогда для принятия нужно будет набрать 300 голосов.

Депутаты также планируют принять законопроект №4298, предусматривающий создание в Украине местных государственных администраций с префектурными полномочиями - они будут представлять государство на местах, заниматься реализацией госпрограмм и контролировать законность решений органов местного самоуправления.

"Слуги" уверяют, что глава МГА не сможет вмешиваться в работу органов местного самоуправления, указывать им, что делать, самостоятельно останавливать или отменять их решения, единолично определять законность этих решений, поскольку это будет делать исключительно суд.

Среди планов на зимний период – принятие во втором чтении законопроекта №5323 об основах государственной региональной политики. Документ "привязывает" региональные и местные стратегии развития к государственной стратегии, а также делает обязательным наличие стратегий развития для каждой громады.

Законопроект среди прочего вводит трехуровневую систему стратегического планирования: правительство, регион, громада. Так власть хочет синхронизировать каждую громаду с центральной властью.

Также недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6401 об обеспечении прозрачности местного самоуправления. Документ предусматривает обязательную трансляцию всех открытых заседаний местных советов, создание реестра объектов коммунальной собственности, открытого жителям громады, обнародование публичной информации об органах местного самоуправления в формате открытых данных.

В открытый доступ должны публиковаться не только проекты повесток заседаний местных советов, но и проекты повесток постоянных комиссий, а также принятые акты ОМС, все приложения к ним. По словам Безгина, профильный комитет рассмотрит законопроект 19 января 2022 года.

В планах законотворцев – также законопроект №6472, инициированный в конце 2021 года. Он нацелен на то, чтобы ликвидировать дискриминацию в вопросе привлечения заимствований сельскими и поселковыми громадами. Так как для сельских и поселковых громад существуют ограничения в привлечении заимствований, тогда как для городских громад таких ограничений нет. При этом численность населения в некоторых городских и поселковых громадах существенно отличается.

Законопроект предлагает внести изменения в бюджетный кодекс и "сделать громады равноправными с точки зрения борьбы за заимствования".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги