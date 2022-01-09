По состоянию на утро воскресенья в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже более 5,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Всего в мире COVID-19 инфицировано 306,040,877 человек, из них выздоровел 258,978,101 человек. Количество умерших возросло до 5,502,668.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (60,954,028), Индия (35,528,004), Бразилия (22,499,525), Великобритания (14,333,794), Франция (11,815,121), Россия (10,634,603), Турция (9,916,725), Германия (7,500,818), Италия (7,281,297), Испания (7,164,906) и Аргентина (6,237,525).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (859,046), Бразилии (619,981) и Индии (483,790).

Согласно последним данным минздрава, в Украине зафиксировано 3 699 663 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 97 164 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.