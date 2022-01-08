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Наращивание российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму неприемлемо, заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс по итогам видеооконференции с участием глав МИД НАТО, пишет Крым.Реалии.

«Наращивание российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо. Нет оправданию ничем не вызванной агрессивной политики по отношению к Украине. Мы едины с союзниками по НАТО в призыве к России положить конец враждебным действиям и придерживаться международных соглашений, которые она сама подписала. Мы продолжим защищать демократию в Восточной Европе и по всему миру. Наша поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы ясно даем понять, что любое российское вторжение стало бы огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену», – заявила Трасс.

Министр отметила, что российскому правительству необходимо «снизить напряженность, использовать дипломатические каналы и придерживаться обязательств по транспарентности военных действий».

«Мы будем обсуждать это на встрече Совета Россия - НАТО на следующей неделе», – сообщила Трасс.
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