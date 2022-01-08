По подсчетам ООН, к 2050 году население Украины уменьшится до 35 млн. Такой прогноз содержится в аналитической справке организации «Демографические процессы», пишет Лента.

Как акцентируют внимание эксперты, темпы сокращения населения в стране являются одними из самых быстрых в мире.

«Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, снизится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное повышение уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а следовательно и основу для устойчивого развития», – говорится в документе.

По данным организации, за пределами страны постоянно находятся около 3 млн украинских заробитчан. Предполагается, что их численность будет расти и в дальнейшем из-за высокого уровня бедности и проблем с поиском рабочих мест с достойной оплатой.

«Рост расходов на здравоохранение и пенсии ложится тяжелым грузом на государственный бюджет, который финансируется за счет рабочей силы. Связанные с потребностями пожилых людей расходы в Украине будут переживать один из самых высоких ростов в Европе и, по прогнозам, составит 25% ВВП к 2050 году», – считают в ООН.

Кроме того, население Украины является одним из самых быстро стареющих в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости. На сегодня более пятой части населения Украины старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, возрастет до 36% к 2050 году.

По мнению экспертов ООН, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине необходима широкомасштабная и комплексная стратегия. Отмечается, что само по себе сокращение населения не проблема. Важны уровень и качество жизни украинского народа.

В связи с указанными фактами в ООН предлагают Украине предпринять ряд мер, способствующих улучшению демографической ситуации, среди которых, в частности, проведение переписи населения, внедрение недискриминационной политики для обеспечения инклюзивности, что позволит молодежи и пожилым людям «вносить полноценный вклад в жизнь общества, получая необходимую помощь, услуги и социальную защиту».