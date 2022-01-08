С 8 января 2022 года вступили в силу изменения к закону "О рекламе" относительно определения понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", усиления ответственности за нарушение законодательства о рекламе, усиления защиты прав потребителей рекламы, передают Українськi Новини.

Так, дискриминационная реклама определяется как реклама, которая содержит или использует утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам в отношении лица или группы лиц.

В частности, в рекламе запрещается:

- содержание утверждений и/или изображений, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, месту жительства, а также дискредитирующие товары других лиц;

- содержание утверждений и/или изображений относительно интеллектуального, физического, социального или иного преимущества одного пола над другим и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение; унижение достоинства человека по признаку пола; демонстрация насилия по признаку пола; использование изображений тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Указано, что дискриминационная реклама запрещается, а ответственность за такую рекламу несет рекламодатель.

Закон усиливает ответственность за нарушение законодательства о рекламе и в случае его нарушения рекламодатель оплачивает штраф в госбюджет в десятикратном размере минимальной зарплаты.

За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации касательно стоимости распространенной рекламы и/или изготовления рекламы и/или стоимости распространения рекламы на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы налагается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 тыс. гривен).

В случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной и/или распространенной с нарушением требований данного закона, на рекламодателей и распространителей рекламы решением центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, налагается штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (10,2 тыс. гривен).