Виробник бетону та креативна агенція піаряться на українській порноакторці

Компанія «Ковальська», чию рекламну кампанію «Твердий стандарт» з українською порноакторкою Джозефіною Джексон оштрафували за дискримінацію, випустила нову частину, попри те, що Держпродспоживслужба розпорядилася зупинити розповсюдження контенту.

Про це стало відомо з соцмереж «Ковальської».

Ще два дні тому там відреагували на скаргу проти їхньої реклами, подякувавши «за чудову промоцію скаржнику» — засновнику креативної агенції reitarska Максиму Бондаренку, якого компанія назвала «ініціатором цього морального розслідування».

Той, кажуть у «Ковальській», ймовірно, «не ставив собі на меті підвищити охоплення нашого інформаційного ролика», але «результат вийшов дещо непередбачуваний». Тож тепер там анонсували третю серію своєї реклами.

«І ще раз наголосимо: цей ролик не про секс, він — про правила догляду за бетоном. Які розповідає сексуальна жінка», — заявили автори реклами.

Тим часом Бондаренко відповів «Ковальській» у коментарях, підтвердивши, що не прагнув розголосу, але йому «подобається увага до проблеми». Він пояснив, що подав скаргу «від безнадії», бо не мав «інших інструментів, щоб зупинити це безумство і безсмак».

«Навіщо в ролику психотерапевтичний сетинг? Для чого еротичний підтекст? Навіщо таке декольте? Навіщо гральні карти? Чому слоган “твердий”? Чи є способи донести ту саму думку не сексистськими методами і без об’єктивації? В мене немає претензії до замислу взяти порноакторку, щоб акцентувати важливість теми. В мене претензія до того, як це зроблено. Бо зробити можна було тисячами інших шляхів, але ви чомусь обрали саме цей», — додав він.

Нагадаємо, тиждень тому Бондаренко розповів, що поскаржився на «Твердий стандарт», й опублікував відповідь на свою скаргу від Держпродспоживслужби, у якій після експертизи визнали рекламу дискримінаційною.

Тож на авторів вирішили накласти штраф згідно зі статтею 27 Закону «Про рекламу» та зупинити розповсюдження контенту. Сама «Ковальська» казала, що розмір штрафу становить 6 783 грн.