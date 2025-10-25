З понеділка в Канаді відкличуть трансляцію реклами, яка дуже образила Трампа

Премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що з 27 жовтня відкличе трансляцію політичної реклами про шкоду тарифів, у відповідь на яку президент США Дональд Трамп призупинив торгівельні перемовини з Канадою.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Форд сказав, що ухвалив таке рішення після розмови з очільником уряду Канади Марком Карні, щоб "могли відновитися" торгівельні переговори між обома державами.

"Нашим наміром завжди було розпочати розмову про те, яку економіку хочуть побудувати американці, та про вплив тарифів на працівників і бізнес. Ми досягли своєї мети, охопивши найвищу американську аудиторію", — пояснив він.

За словами прем'єра Онтаріо, він доручив своїй команді "продовжувати доносити повідомлення" до американців протягом вихідних (25-26 жовтня), коли відбудуться перші дві гри Світової серії з бейсболу, а потім рекламу приберуть.

"Як я вже казав сьогодні: Канада та США — сусіди, друзі та союзники. Ми набагато сильніші, коли працюємо разом...", — наголосив Форд.

23 жовтня Трамп оголосив про припинення торгівельних перемовин між США та Канадою через те, що уряд канадської провінції Онтаріо запустив рекламу з цитатою експрезидента США Рональда Рейгана про тарифи.

Йдеться про рекламний ролик, який 16 жовтня у соцмережі Х оприлюднив прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд.

"Офіційно: нову рекламну кампанію Онтаріо в США запущено. Ми використовуємо всі доступні для нас інструменти та не перестанемо відстоювати позицію проти американських тарифів для Канади", — йшлося у його дописі.

У ньому голос експрезидента США Рональда Рейгана із його радіозвернення 1987 року каже, що коли хтось пропонує запровадити тарифи на іноземний імпорт, то здається, що він діє патріотично, і "іноді ненадовго це спрацьовує — але лише на короткий час", але "в довгостроковій перспективі такі торгівельні бар'єри завдають шкоди кожному американцеві — і робітникам, і споживачам".

27 червня Трамп також казав, що припиняє всі торговельні перемовини з Канадою після того, як країна почала запроваджувати податок на цифрові послуги, спрямовані проти ІТ-корпорацій США. Згодом цей податок було скасовано.

1 серпня американський лідер підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві йшлося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим, відповідно до торгівельної угоди USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.