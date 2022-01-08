Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым подготовило для украинцев подборку интересных книг, рассказывающих о полуострове.

Как пишет Флот 2017, об этом представительство сообщает на своей странице в сети Facebook.

«Рождественско-новогодние каникулы — как раз хорошее время, чтобы не только набраться сил, но и узнать что-нибудь новое. Именно поэтому представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым подготовило для вас подборку интересных книг о Крыме», — говорится в сообщении.

Издание «Крымский инжир / Qirim inciri» (составители – Алим Алиев и Анастасия Левкова) – это серия книг, где собраны лучшие произведения, представленные на конкурс, организованный Крымским домом: на украинском и крымскотатарском языках, проза и поэзия, оригиналы и переводы.

Произведения-оригиналы позволят прикоснуться к аутентичной крымскотатарской культуре, почувствовать крымскую природу, углубиться в темные страницы истории полуострова, понять мироощущение крымчан сегодня.

Еще одно издание, которое стоит прочесть, – «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма» (авторство Натальи Гуменюк). Это сборник репортажей из временно оккупированного Крыма, куда журналистка Гуменюк ездила на протяжении 2014-2019 годов. В книге — настоящие истории и трагедии людей, жизнь которых кардинально изменилась после 2014 года, поскольку с тех пор кто-то из крымчан живет в оккупации, а кто-то — в другой стране. Люди с разными политическими и идеологическими взглядами откровенно рассказывают свои истории.

Издание «Люди «серой зоны»: Свидетели российской аннексии Крыма 2014 года» (авторы — Елена Халимон, Анна Андриевская) — сборник свидетельств о российской оккупации Крыма, где говорится о той части истории «крымской весны», которую умалчивает или намеренно искажает российская пропаганда. Более полусотни рассказов опровергают мифы о том, будто аннексия полуострова была бескровной и «крымчане не пытались сопротивляться, а добровольно выбрали Россию».

Издание «Крым Керима» поможет взрослым найти правильные слова для обсуждения психологических моментов с детьми для более глубокого понимания трагических страниц истории Крыма.

Еще одна книга, которая заслуживает внимания читателей, – «Мустафа Джемилев. Несокрушимый» (авторы – Севгиль Мусаева и Алим Алиев). Это рассказ о Крыме и жизни Джемилева, которые тесно связаны между собой. В издании, рассказывающем о борьбе целой нации за свободную жизнь, читатель найдет 50 часов интервью, журналистские расследования, исторические хроники и архивные фотографии (некоторые напечатаны впервые).

Тем, кто интересуется актуальными вопросами международного права, следует прочитать монографию «Анексия Крыма» – международное преступление» (автор Александр Задорожний). Это комплексное международно-правовое исследование отношений, связанных с межгосударственным взаимодействием Российской Федерации и Украины по «крымскому вопросу» после восстановления их государственного суверенитета (1991–2014 гг.) и на протяжении российской агрессии в Крыму.