Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Альянс должен подготовиться к возможному сценарию, если переговоры с Российской Федерацией терпят крах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной виртуальной встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"НАТО будет участвовать в диалоге с Россией добросовестно и по сути. Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатические методы терпят крах", - заявил Столтенберг.

"Итак, сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины приведет к значительным последствиям и дорого обойдется России", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Он подчеркнул, что страны-члены продолжают стоять на стороне Украины.

"Мы полностью поддерживаем ее независимость и территориальную целостность и оказываем политическую и практическую поддержку", – заявил Столтенберг.

Генсек Альянса напомнил, что будет председательствовать на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе 10 января, в котором также примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, для обсуждения ситуации на границе.

Он подчеркнул, что любая страна имеет фундаментальное право решать вопросы собственного пути и вхождения в альянсы. Столтенберг напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности на протяжении десятилетий, а Россия в прошлом обязалась придерживаться его.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Вчера, 7 января, Столтенберг озвучил ожидания от переговоров с Россией в разных форматах. Как заявил генсек, РФ должна продемонстрировать серьезную позицию по диалогу и дипломатии и учесть обеспокоенность стран-членов НАТО касательно ее действий в Европе.