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Сотрудники компании "Международные Авиалинии Украины" заявили, что совладелец МАУ Арон Майберг никоим образом не комментировал трагедию пассажирского самолета Boeing 737-800, следовавшего рейсом PS752 Тегеран – Киев, и разбился 8 января 2020 вблизи столицы Ирана. Более того, он не обратился после аваикатастрофы к коллективу и не выражал соболезнования.

Как пишет Обозреватель, об этом говорится в письме работников компании, передает "СтопКор". На борту тогда находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. В числе погибших – 11 граждан Украины.

Авторы письма рассказали, что не видели Майберга ни в день трагедии, ни на следующий день. Он также не явился на прощание и не выступил перед коллективом в годовщину трагедии.

"Он не выразил нам соболезнований, не обратился к коллективу. Это равнодушие и бессердечие в самый сложный для нашей компании период показывает нам, что проблемы нас, живых и честных сотрудников, бенефициара не волнуют", – сказано в письме.

Работники также обвинили Майберга в том, что уже несколько месяцев не получают зарплату. Сотрудники отметили, что он будто бы планирует довести МАУ до банкротства. По их словам, во вторую годовщину традедии Майберг будет находиться на отдыхе в Дубае.

"На носу Новый год, а решения этого вопроса не будет, поскольку господин Майберг вместе с семьей улетел на отдых в Дубай. И вернется он только 12 января. А у нас, простых работников, "черный" день начала 2022-го наступит 8 января", – отметили авторы.

Напомним: два года назад, 2020 года, Boeing 737-800 компании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился вблизи столицы Ирана. Это произошло 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
ForUm

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