Всередині січня недалеко від Землі пролетить астероїд, розміри якого дозволили NASA віднести його до "потенційно небезпечних" астероїдів.

Як пишуть novyny.live, про це повідомляє Sciencealert.

Довжина астероїда (7482) 1994 PC1 - 1 кілометр і пролітає він біля нашої планети регулярно, кажуть астрономи. Але в цьому місяці все буде безпечно. Астероїд пролетить на відстані 1,93 млн км від Землі — це приблизно в 5,15 рази далі, ніж Місяць. Розрахунки його траєкторії мають похибку тільки в 133 км, тому немає ніякого ризику, що ми зіткнемося з цим астероїдом в найближчий час.

Зближення небесного каменю з Землею відбудеться 18 січня о 23:51 за Києвом.

Для довідки

Космічний камінь, відомий як астероїд (7482) 1994 PC1, був вперше виявлений в 1994 році астрономом Робертом Макнотом в обсерваторії в Австралії. Останнє зближення відбулося 89 років тому, 17 січня 1933 року, на трохи ближчій відстані 1,1 млн км. Наступного разу очікується, що він буде на такій же відстані від Землі 18 січня 2105 року.

Астероїд буде рухатися з приголомшливою швидкістю близько 19,56 км/сек відносно Землі, що означає, що він буде схожий на зірку, яка летить по нічному небу.