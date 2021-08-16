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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 21 августа мимо Земли пролетит крупный астероид 2016 AJ193,  сообщает Укринформ со ссылкой на The Jerusalem Post

По данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,37 км, что делает его большим чем 99% астроидов.

Размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1 405 м). Он максимально приблизится к Земле 21 августа.

Однако расстояние от него до нашей планеты составит около 3,4 миллиона километров.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что в субботу, 31 июля, мимо Земли пролетел астероид 2019 YM6.
ForUm

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