Человечеству известно только около 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет.

Об этом говорится в отчете Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, сообщает УНИАН.

В документе сказано, что на 17 апреля 2021 года известно о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. «По оценкам, идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей», - сказано в отчете.

По данным Научно-технического подкомитета, в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и комет. Из 25 647 объектов, сближающихся с Землей, 2959 обнаружены в прошлом году. В отчете отмечено, что это рекордное количество.