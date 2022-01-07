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За попередню добу у світі зафіксували рекордну кількість захворювань на COVID-19 від самого початку пандемії - 2,6 млн випадків.

Як пишуть novyny.live, про це повідомляє World Health Organization.

За 6 січня у ВООЗ зафіксували рекордну кількість захворювань на коронавірусну хворобу від самого початку пандемії - 2,6 млн нових випадків. Попередній подібний антирекорд зафіксували 5 січня - тоді захворіли майже 2,3 мільйони людей.

Подібний ріст захворюваності медики пояснюють появою нового штаму COVID-19 - омікрону. У ВООЗ повідомляють, що найбільша кількість хворих, більш ніж 1,2 млн, у Європі, а 1,1 мільйон хворих - на американських континентах. У розрізі країн це виглядає так:

  • США - 56,8 млн;
  • Індія - 35,1 млн;
  • Бразилія - 22,3 млн;
  • Великобританія - 13,8 млн;
  • Франція і Росія - по 10,6 млн.

Загалом ж від початку пандемії у світі зафіксували понад 296,5 мільйонів випадків інфікування, 5,46 мільйонів з яких - летальні.
ForUm

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