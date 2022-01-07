В ходе спецопераций в Казахстане во время протестов были ликвидированы 26 «преступников». Все здания акиматов вернули под контроль власти.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает в Telegram телеканал Хабар 24 со ссылкой на МВД республики.

Согласно сообщению, 26 «преступников» были убиты, еще 18 «вооруженных преступников» ранены.

Всего в ходе беспорядков силовики задержали три тысячи человек.

«Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль», - добавили в МВД.

Телеканал также рассказал об обстановке в Алматы. Накануне вечером в городе вновь начались уличные бои и столкновения, были засняты взрывы.

По словам ведущей телеканала, перестрелки в Алматы продолжались всю ночь, отдельные выстрелы можно было слышать и утром.

«На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала Мир, есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», - добавила она.

Ранее сообщалось, что число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до восемнадцати, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.