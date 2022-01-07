Все дети на земле, несмотря на то, в какой чете они родились – в королевской или самой простой рабочей, иногда страдают от стресса. Время от времени их постигает тревога, и тогда чада становятся неуправляемыми. Особенно эти чувства обостряются после летнего отдыха, за которым приходит пора вернуться за школьные парты. Не исключением в этом были и внуки королевы Великобритании Елизаветы II – принцы Уильям и Гарри. Но их всегда выручала мать – принцесса Диана, пишет Обозреватель.

В недавнем интервью представитель королевской семьи Великобритании – принц Уильям поделился откровениями из детства. Он рассказал, что вместе с братом – принцем Гарри часто испытывал сильный стресс перед началом учебного года. А справиться с этими переживаниями, причем весьма забавным образом, королевским наследникам помогала мама – принцесса Диана.

В частности, однажды она поехала к школе вместе с сыновьями и вместе с охранниками спела песню культовой американской певицы Тины Тернер "The Best", которую прямо у входа в учебное заведение включила на полную громкость.

"Она ехала вместе с нами и во весь голос напевала эту песню. Она даже попросила своего охранника подпевать, и это было очень забавно. Мы слушали и пели эту песню прямо у ворот школы", – вспомнил герцог Кембриджский.

Эксперты отметили, что это настоящий поступок принцессы Уэльской как матери с большой буквы и доказательство того, что она стремилась воспитать своих сыновей обычными детьми в любви и заботе.

Кроме этого, принцесса Уэльская часто устраивала для сыновей совместные походы в парки развлечений и не признавала репетиторов и гувернеров.

Она также нередко возила их в больницы и приюты, где были простые люди, чтобы "те понимали эмоции людей, их незащищенность, проблемы, а также надежды и мечты".

Между тем, по данным биографов, герцоги Кембриджские также довольно часто используют прием леди Ди. Пара включает музыку для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи утром, чтобы создать им позитивный настрой на грядущий день.

"Шарлотта любит слушать песни Шакиры и бегать по кухне, меняя наряды, а Луи преследует ее, поскольку тоже хочет повеселиться. Это выглядит очень забавно", – заключил принц Уильям.