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Правительство Литвы сегодня решило не продолжать чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях, где находятся прибывшие из этой страны мигранты.

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть этот вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация», - сказала Шимоните. 

Решение о чрезвычайном положении, действующее с 9 ноября, когда сотни мигрантов обустроили лагеря вдоль границы Беларуси, позволяет пограничникам использовать «психическое принуждение» и «пропорциональное физическое насилие», чтобы не допустить мигрантов в Литву.

В отдельные дни прошлого года Литва на границе с Беларусью задерживала сотни мигрантов, но в течение этой недели, согласно официальным данным, ни один мигрант не пытался въехать в страну.

Как сообщалось, Вильнюс 9 ноября ввел чрезвычайное положение на своей границе с Беларусью, чтобы не допустить мигрантов в Литву. 

Перед этим Польша ввела чрезвычайное положение на границе.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.
ForUm

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