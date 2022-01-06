В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1173 больных коронавирусом. 6 человек скончались, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 153 больных коронавирусом.
Выздоровели за прошедшие сутки 860 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 316 884 жителя столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 183, в Деснянском – 175 и в Днепровском районе – 152 случая», – отметил Виталий Кличко.
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