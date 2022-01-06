Столичная власть призывает представителей всех христианских конфессий соблюдать противоэпидемические мероприятия во время Рождественских богослужений.

В КГГА напомнили, что в столице продолжают действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.

В «желтой» зоне проведение массовых мероприятий, в частности религиозных, разрешено только при наличии у всех участников (организаторов, сотрудников и посетителей) сертификата о вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа о выздоровлении, кроме лиц, не достигших 18 лет.

На посетителях массовых мероприятий должны быть защитные маски или респираторы, закрывающие нос и рот.

Нельзя посещать массовые религиозные мероприятия при возникновении респираторных симптомов (насморк, боль в горле, кашель, чихание, повышение температуры и т.п.).

Кроме того, перед проведением богослужений необходимо проводить мониторинг состояния здоровья священнослужителей. В культовых сооружениях до начала и после завершения богослужений – проветривание и дезинфекция, особенно поверхностей, с которыми контактируют прихожане.

Полный перечень противоэпидемических мероприятий во время проведения массовых мероприятий (кроме спортивных) на период карантина утвержден Постановлением санитарного врача Украины №23 от 6 декабря 2021 года.