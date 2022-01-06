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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

«В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Пашинян.

Пашинян в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности - около 3 600 человек. Эти контингенты предназначены для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил страны - участницы организации в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты.

Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые странами - участницами организации в состав миротворческих сил ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам организации за помощью.

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», - сказал Токаев.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
ForUm

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