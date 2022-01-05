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Американское издание Bloomberg пишет, что армия Украины недостаточно финансирована и вооружена, она не готова остановить Россию в случае полномасштабного вторжения, хотя и стала сильнее, чем была в 2014 году.

«Вооруженные силы Украины гораздо сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять аннексии Крыма Россией. Но нехватка оружия от Запада и нехватка средств на дому оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта», - цитирует издание Украинская правда.

Bloomberg указывает на нерациональное распределение ресурсов, в частности налогов, в контексте потребностей обороны.

Издание приводит слова оппозиционного нардепа Сергея Рахманина о том, что в бюджет закладывалась покупка только половины необходимых бронежилетов, в списке не хватало винтовок и шлемов, зато был запрос на дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

«У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, – вам действительно нужны эти вещи?» – сказал Рахманин.

Полотенца и детекторы были вычеркнуты из списка.

В Минобороны заявления Рахманина не прокомментировали.

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021 год составил 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов), на 2022 год – 28 миллиардов гривен.

При этом Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов, что вдвое больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Аналитик по вопросам обороны Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что если в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 тыс. военнослужащих и очень скудный запас техники, то сейчас она способна развернуть большую часть своих 205 тыс. военнослужащих и рабочее оборудование, хотя и часто устаревшее.

Американское издание считает, что в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей может обеспечить защиту Украины.

До сих пор запросы Киева на такие дорогие товары как системы противовоздушной и противоракетной обороны остались без ответа.

Издание пишет, что США составили новый пакет помощи, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитное вооружение и поддержку кибер-возможностей Украины. По данным источников, президент Джо Байден подписал подобный план.

Кроме того, Эстония планирует предоставить гаубицы и ракеты Javelin, в первую очередь для противотанковой защиты, сообщила на прошлой неделе служба новостей ERR. Для этого потребуется разрешение от США, Германии и Финляндии, где было изготовлено оборудование.

По словам источника, ознакомленного с позицией Белого дома, администрация Байдена, в принципе, поддерживает эту идею.

Германия и Нидерланды считают, что пока существует угроза конфликта с Россией, НАТО не должно предоставлять Украине летальное оружие, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
ForUm

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