также в разделеМир
Президент Казахстана заявил об убитых в беспорядках и обещает действовать максимально жестко 42
Казахстанские сайты недоступны за рубежом 15
В Нурсултане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь 18
В Алматы – стычки протестующих с полицией, загорелось здание администрации 52
Правительство Казахстана ушло в отставку 26
В регионах Казахстана ввели режим ЧП 23
В Турции разрешили пятую дозу COVID-вакцины 11
В Казахстане – массовые протесты из-за цен на газ 40
В Японии разработали «пожизненную» вакцину от COVID-19 37
Израиль откроет границы для иностранных туристов, но не для всех 11
Во Франции обнаружили новый штамм COVID-19. У него может быть 46 мутаций 22
Финляндия заявила, что сама будет решать, вступать в НАТО или нет 49
Израиль одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса 14
Инфляция в Турции достигла 36% 29
СМИ: Российские самолеты обстреляли город в Сирии 24
В ЮАР арестован подозреваемый в связи с пожаром в здании парламента 8
Флаг ЕС сняли с Триумфальной арки в Париже 59
В преследовании Порошенко замечены признаки выборочного правосудия, - ЕКУ 25

Президент Польши Анджей Дуда сдал положительный анализ на наличие COVID-19, сообщил в среду глава администрации польского лидера Павел Шрот.

«Президент чувствует себя хорошо, он серьезно не болен и находится под постоянным медицинским наблюдением», - написал он в твиттере.

Ранее несколько человек из окружения президента также заразились коронавирусом.

Президент Польши второй раз болеет коронавирусом. В первый раз он заболел в октябре 2020 года. Тогда он заразился от одного из сотрудников Госохраны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
8
Теги