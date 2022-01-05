Президент Польши Анджей Дуда сдал положительный анализ на наличие COVID-19, сообщил в среду глава администрации польского лидера Павел Шрот.

«Президент чувствует себя хорошо, он серьезно не болен и находится под постоянным медицинским наблюдением», - написал он в твиттере.

Ранее несколько человек из окружения президента также заразились коронавирусом.

Президент Польши второй раз болеет коронавирусом. В первый раз он заболел в октябре 2020 года. Тогда он заразился от одного из сотрудников Госохраны.