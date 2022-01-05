Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность на одном из государственных предприятий, входящем в сферу управления Министерства экономики. По предварительным оценкам, злоумышленники нанесли государству ущерб более чем на 22 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Как установило следствие, в схему было привлечено руководство госпредприятия. Чиновники, злоупотребляя служебным положением, подписывали «выгодные» договоры с подконтрольными частными предприятиями. А именно - о купле-продаже сельскохозяйственной продукции по значительно ниже рыночной стоимости.

Впоследствии предприниматели реализовывали приобретенную продукцию по рыночным ценам, в том числе и на экспорт.

Таким образом, продав урожай, выращенный на 15 тыс. га земель, принадлежащих госпредприятию и его филиалам, злоумышленники нанесли государству ущерб на общую сумму более 22 млн грн.

В ходе обысков, проведенных в Киеве и регионах, выявлено документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и незаконно реализуемую продукцию на десятки млн грн.

Сейчас сельскохозяйственная продукция арестована.

Продолжается следствие по уголовному производству по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Разоблачение и блокирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в сотрудничестве с Нацполицией и при процессуальном руководстве прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева.