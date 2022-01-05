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На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили тела трех погибших, которые не являлись сотрудниками предприятия, сообщила ГосЧС.

«4 января в 12:45 в ГосЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината «МК Азовсталь» в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)», - говорится в сообщении.

Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.  
ForUm

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