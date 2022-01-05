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Вечером 4 января в частном доме в селе Палиевка Одесского района нашли тела 5 погибших, из них 3 детей, сообщила ГосЧС.

По данным облглавка полиции, 41-летнего мужчину, троих малолетних детей в возрасте 5-ти, 7-ми и 9-ти лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили без признаков жизни в доме женщины, в дачном доме в Надлиманском массиве.  

В полицию обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь.

На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.
ForUm

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