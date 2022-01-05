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За сутки 4 января в Украине  зафиксировано 4571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26502 человека, вторую дозу - 73536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1843 человека.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 366 человек;
  • летальных исходов – 273;
  • выздоровели – 8 439 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 682 659 человек;
  • выздоровело – 3 491 793 человека;
  • летальных исходов – 96 709;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 865 938.

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.
ForUm

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