За сутки 4 января в Украине зафиксировано 4571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26502 человека, вторую дозу - 73536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1843 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 366 человек;
- летальных исходов – 273;
- выздоровели – 8 439 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 682 659 человек;
- выздоровело – 3 491 793 человека;
- летальных исходов – 96 709;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 865 938.
С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.
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