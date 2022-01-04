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Бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО должна наконец выполнить свои обещания относительно принятия Украины и Грузии в свой состав.

Об этом он рассказал Politico, передает УНИАН.

«Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пора нам разработать план действий по реализации нашего обещания. Если необходимо, мы можем это сделать с оговоркой, что статья 5 НАТО распространяется только на территории, подконтрольные Киеву и Тбилиси», - ответил Фог Расмуссен.

Однако, по его словам, НАТО не может проводить политику открытых дверей по расширению, в которой Путин выступал бы «швейцаром».

Статья 5 НАТО предусматривает принцип коллективной обороны. Он заключается в том, что нападение на любое из государств – членов Альянса рассматривается как нападение на них всех.

Впервые в истории НАТО ввел Статью 5 в ответ на террористические акты 11 сентября против Соединенных Штатов Америки.

НАТО прибег к мерам коллективной обороны несколько раз, в частности, в связи с ситуацией в Сирии и российско-украинским кризисом.

Альянс имеет постоянные силы на боевом дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону государств-членов.

Кремль, шантажируя Запад отведенными к границе с Украиной войсками, настаивает на «гарантиях безопасности» невступления Украины в НАТО, а также других постсоветских стран.

Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.
ForUm

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