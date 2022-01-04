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В Турции разрешили делать пятую прививку тем, кто уже получил четыре дозы вакцины, в частности, две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Минздрав Турции, передает Укринформ.

«Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы», - сообщает издание.

Пятую дозу вакцины могут получить «определенные группы людей». Для получения дозы доступны Sinovac, BioNTech и турецкая вакцина Turkovac.

В декабре прошлого года Турция начала производство собственной COVID-вакцины Turkovac. Минздрав Турции призвал делать бустерную дозу тем, кто уже вакцинировался. Дозу напоминания можно сделать вакциной турецкой разработки Turkovac.

По состоянию на утро 4 января в стране две дозы вакцины получили 83,26% населения старше 18 лет. За минувшие сутки в стране было выявлено почти 44,9 тысячи новых случаев инфицирования, 160 человек умерли, почти 27,5 тысячи выздоровели.
ForUm

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