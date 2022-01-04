Команда исследователей из Токийского института медицинских наук разработала вакцину, которая будет защищать от коронавируса всю жизнь.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на The Japan Times, клинические исследования препарата запланированы на 2023 год.

Отмечается, что существующие вакцины обеспечивают временный иммунитет от коронавируса и для поддержания их эффективности требуется ревакцинация. Создание вакцины с пожизненной эффективностью, по мнению исследователей, приведет к огромной финансовой экономии во всем мире и позволит быстрее преодолеть пандемию. Для создания нового препарата ученые использовали разработанную британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 вакцину от оспы. В ее основе лежит безопасный для человека вирус коровьей оспы.

«Она остается единственной вакциной, успешно уничтожившей инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации Всемирной организацией здравоохранения», — пишет издание.

Почетный исследователь Токийского института медицинских наук Мичинори Кохара рассказал, что новый препарат может производить мощные нейтрализующие антитела в течение недели после прививки и вызвать сильнейший из всех существующих вакцин клеточный иммунитет. Однокомпонентную вакцину успешно протестировали на мышах – иммунитет у них держался не менее 20 месяцев. Также препарат опробовали на макаках – у них вакцина сформировала защиту от пневмонии.

Клинические исследования вакцины проведет фармацевтическая компания Nobelpharma. В испытаниях примут участие от 150 до 200 добровольцев, привитых от COVID-19 и переболевших. В случае успешного результата препарат разрешат к использованию. По прогнозу разработчиков, это может произойти не раньше 2024 года.

В декабре 2021 года японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к клиническим испытаниям своей вакцины для бустерных прививок против коронавируса.

В апреле в Японии началась массовая вакцинация от коронавируса лиц старше 65-летнего возраста.

Группа японских исследователей разработала набор для тестирования, который поможет диагностировать коронавирус на ранней стадии. Благодаря этому тест-набору можно выявить у себя нарушение обоняния.