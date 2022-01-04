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В Запорожье задержали гражданина, нанесшего полицейскому телесные повреждения. Ранее судимый мужчина в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы, сообщила пресс-служба облглавка.

2 декабря в 10:50 сотрудник отдела полиции № 5 Запорожского РУП, находясь на службе, при отработке вызова по улице Дорошенко, получил телесные повреждения.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 40-летний житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления. Согласно заключению медицинского обследования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время решается вопрос уведомления фигуранта о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей». За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

 

 
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