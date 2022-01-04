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За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

 36 289 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 970 человек;
  • летальных исходов – 135;
  • выздоровело – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 678 088 человек;
  • выздоровело – 3 483 354 человека;
  • летальных исходов – 96 436;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.
ForUm

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