Мариупольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 066 732 16 91.