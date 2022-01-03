Наследие великого киевского князя Ярослава Мудрого стало исторической основой войны между Украиной и Россией. Об это пишет американская газета The Wall Street Journal.

РФ и Украина претендуют на политическое наследие Киевской Руси, которую основал князь, говорится в статье, передает Фокус.

«За заслуги перед государством Украина награждает орденом князя Ярослава Мудрого. Российский фрегат, носящий его имя, патрулирует Балтийское море. Ярослав изображен на банкнотах этих стран. Для президента России Владимира Путина Киевская Русь является доказательством того, что Россия и Украина – «единое историческое и духовное пространство», и что у Украины нет оснований для существования как суверенного государства», – отметили авторы материала.

The Wall Street Journal вспомнила, что президент Украины Владимир Зеленский упоминал имя Ярослава Мудрого в своей речи на праздновании Дня независимости страны.

Далее описывается, как украинские власти искали останки Ярослава, чтобы доказать право Украины на независимость. После смерти Ярослава в 1054 году его останки положили в резной беломраморный саркофаг в Софийском соборе.

Автор статьи поговорил с генеральным директором Софийского собора Нелей Куковальской. Она рассказала, как в 2009 году вместе с коллегами планировала открыть гробницу Ярослава Мудрого и изучить останки. Специалисты хотели сравнить ДНК костей князя с ДНК его потомков во Франции, Германии и Венгрии.

«Такой анализ должен поддержать претензии Украины на общеевропейское, а не российское наследие, и вызвать на всем континенте поддержку независимости страны», – сообщили журналисты.

Когда открывали саркофаг с останками Ярослава Мудрого?

Власти СССР открыли склеп с останками Ярослава Мудрого в 1939 году. Два мужских и женских скелета доставили в Ленинград, там ученые провели углеродный анализ костей. Позже останки вернули в Киев и поместили в Софийский собор. Их хотели выставить на всеобщее обозрение, но проект не реализовали.

«В 2009 году 10 сентября лебедка подняла двухтонную каменную крышку гроба. Внутри находился продолговатый деревянный ящик. Ящик доставили в киевскую лабораторию. Куковальская и ее коллеги обнаружили внутри останки женщины, предположительно Ингигерды, второй жены Ярослава. Останки Ярослава исчезли», – пишет газета.

В статье говорится, что осенью 2010 года Куковальская поехала в Нью-Йорк и посетила храм Святой Троицы возле Вильямсбургского моста. Именно в эту церковь могли доставить останки князя после оккупации Киева нацистами во время Второй мировой войны.

«Духовенство в церкви Святой Троицы застыло, когда их спросили об останках Ярослава», – прокомментировала Куковальская.

В 2016 году Офис президента Украины под руководством пятого главы государства Петра Порошенко обратился в Министерство юстиции США с просьбой помочь в содействии поисков останков князя Ярослава Мудрого.

Осенью 2017 года три сотрудника Министерства внутренней безопасности обыскали другой Бруклинский собор, Русскую православную церковь Святой Троицы на востоке Нью-Йорка. Они ничего не нашли и отказались открывать дело. Следователи умолчали про обыски в храме Святой Троицы возле Вильямсбургского моста. В ФБР и Госдепартаменте также отказались от комментариев, пишет The Wall Street Journal.