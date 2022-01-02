С 1 января 2022 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" увеличило стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим дорожает стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта. Как пишет Багнет, об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 дней теперь стоит 372 грн (было 345 грн), в течение 10 дней - 498 грн (471 грн).

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 733 грн за 20 дней (старая цена - 682 грн) и 1085 грн за 10 дней (1034 грн).

Граждане Украины, которые подали заявления для оформления документов и оплатили административные услуги до 31.12.2021, получат документы по старой цене.