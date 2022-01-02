В Литве с 1 января заработная плата и другие, связанные с трудовыми отношениями выплаты, больше не выдаются наличными, пишет Багнет со ссылкой на литовский телеканал LRT.

С 1 января вступили в силу поправки к Кодексу о труде, согласно которым работодатель должен переводить эти деньги на банковский счет работника. Отказ от выдачи заработной платы наличными должен уменьшить теневой бизнес и призван эффективнее защищать интересы работников.

По данным Госинспекции по труду при Министерстве труда и социальной защиты, в частном секторе нередки случаи, когда в ведомостях указана большая сумма, чем выплачивается человеку. Возникающие по этому поводу трудовые споры трудно поддаются разрешению.

Ожидается, что банковский перевод зарплаты, суточных и командировочных сделает более прозрачным данный сегмент трудовых отношений.

Такой формы выплаты должны будут придерживаться все хозяйственные субъекты, кроме морских торговых компаний, для которых сделано исключение. Выплата зарплаты морякам регулируется законом Литвы о торговом флоте.

Критики нововведения отмечают, что в борьбе с теневым бизнесом политики оставят деревню без денег. В сельской местности во многих магазинах рассчитаться можно только наличными, а банкоматов, где их можно было бы снять, нет.

В настоящее время в Литве установлено 1 044 банкоматы в 91 населенном пункте страны. Их нет даже в некоторых небольших городках. В Литве насчитывается 103 населенных пункта со статусом города.