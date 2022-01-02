Выигравший в ноябре выборы мэра Нью-Йорка кандидат от демократов Эрик Адамс 1 января, вскоре после наступления Нового года, принял присягу главы города. Как пишет ГОРДОН, об этом он написал в Twitter.

"С Новым годом, Нью-Йорк! Я так взволнован будущим величайшего города в мире и рад быть вашим мэром", – написал Адамс, ставший 110-м мэром Нью-Йорка.

Адамс принял присягу не в Королевском театре в Бруклине, как предполагалось, а на Таймс-сквер из-за пандемии и чтобы выразить уважение к избирателям, пишет New York Times. Присягу он принимал на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман. В руках у нового мэра была фотография его умершей в 2020 году матери.

Сойдя со сцены, Адамс провозгласил: "Нью-Йорк вернулся".

Адамсу 61 год. Он был четвертым ребенком из шести в семье мясника и домработницы. Более 20 лет работал в полиции, был сенатором в законодательном органе штата и главой округа Бруклин. Он победил на выборах главы города в начале ноября 2021 года и стал вторым подряд градоначальником-демократом после Билла де Блазио, а также вторым мэром – афроамериканцем в истории Нью-Йорка.