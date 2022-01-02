С 1 января 2022 года в украинских школах появится новое меню для школьников.
"Апостроф" рассказывает, какие были введены стандарты школьного питания и чем теперь будут кормить детей в учебных заведениях.
Переход на новые стандарты школьного питания длился более 12 месяцев и с 1 января все учебные заведения должны кормить своих учеников по новым рецептам. В рамках реформы шеф-повар Евгений Клопотенко специально разработал 160 блюд.
Чем запрещено кормить детей в школах
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, которые были изготовлены из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты, в том числе чипсы и сухарики с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- продукция домашнего производства;
- под запретом продажа кондитерских изделий и сладких продуктов, в том числе изделия с кремом и мороженое.
Чем будут кормить детей в школах с 1 января
Первые блюда:
- Суп овощной
- Минестроне
- Бульон овощной
- Суп Авголемоно
- Суп с крупой перловкой или рисом и томатом
- Суп гороховый
- Борщ с картофелем
- Полтавский борщ со сливовым вареньем
- Зеленый борщ со шпинатом
- Морковный или картофельный крем-суп
- Суп из фасоли
- Суп белый с клецками
- Капустняк с тыквой
- Суп-пюре из чечевицы
Блюда из яиц:
- обычный или безглютеновый скрамбл
- рыхлый омлет с добавлением орегано
- фриттата
Мясные и рыбные основные блюда:
- Пастуший пирог с курицей
- Тушеная капуста с овощами и мясом
- Кулеш с куриным мясом
- Плов с куриным мясом
- Чили кон карне с курицей
- Котлета по-милански с сыром
- Куриные наггетсы
- Курица по-итальянски
- Куриный шницель
- Запеченное филе курицы из орегано
- Куриное бедро в горчичном соусе
- Курица запеченная в имбирном соусе
- Жаркое по-домашнему с курицей
- Курица тушеная в соусе гуляш с тмином
- Бигос с гречкой и куриным мясом
- Чахохбили с курицей
- Ленивые голубцы с говядиной
- Плов из булгура и свинины
- Болоньезе
- Кебаб с сыром
- Бефстроганов с вареной говядиной
- Гуляш из вареной говядины
- Китайское жаркое со свининой
- Французское жаркое с говядиной
- Верещака из говядины
- Жаркое по-домашнему из свинины
- Чили кон карне с говядиной
- Рыбные наггетсы
- Рыба запеченная с морковью и луком
- Рыба тушеная с овощами в томате
- Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”
- Рыбные фрикадельки/стики/котлеты
- Рыбный закрытый пирог со специями
Главные гарниры:
- Овощи с соусом "Бешамель"
- Толчанка
- Пшенная каша с квашеной капустой
- Гороховое пюре из зеленого гороха
- Гороховое пюре с черносливом
- Лобио с фасолью
- Чечевица со специями
- Фасоль белая/красная
- Кус-кус
- Галушки
- Ньоки картофельные (галушки)
- Рис с тмином или с ореганом
- Отварной картофель
- Гречневая каша с тимьяном
- Булгур
- Овощная паэлья с куркумой (опционально добавляются морковь и лук)
- Гречка с томатной пастой
- Каша пшеничная
- Картофельное пюре из орегано
- Банош
- Овощное соте
- Овощное рагу с зеленым горошком
- Кабачки в панировочных сухарях
- Ризотто с зеленым горошком и сыром
Десерты для детей:
- Творожная или рисовая запеканка с ягодным кюли
- Мак энд чиз
- Пан де калатрава
- Манный пудинг
- Бланманже
- Оладьи кукурузные с манкой
- Свекольные панкейки
- Яблоко запеченное с сыром
- Яблоко каркаде
- Шулики с маком
- Печенье цитрусовое
- Печенье овсяное
- Ленивые вареники
- Синабон с корицей
- Вертута с яблоком
- Тост с гороховым пюре и яйцом
- Запеканка морковно-яблочная
- Запеканка творожная с яблоком и морковью/бананом и сметаной
- Кифлик
- Львовский сырник с морковью
- Вегетарианский закрытый пирог
- Запеканка пшенная с тыквой
Безглютеновые десерты:
- Бисквит банановый безглютеновий
- Булочки с корицей безглютеновые
- Блинчики безглютеновые
Полезные напитки:
- Компот с ягодами и мятой
- Узвар
- Кисель вишневый
- Какао с молоком
- Напиток из шиповника
- Чай масала
- Чай с липой или с мелиссой
Соки: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый
При необходимости - в отдельных учебных заведениях могут разработать диетическое меню для определенных детей, однако решение и рекомендации по питанию выносит только врач. В качестве примера, детям с особыми диетическими потребностями могут заменить ячневую кашу на гречневую и т.п.
Стоимость нового школьного питания
По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, стоимость его меню только на 2-3 грн превышает сумму, которую выделяют на питание одного ученика. Например, если ранее выделялось 13-14 гривен, то после нововведений - 17 гривен. В каждых регионах бюджеты на питание учеников будут увеличивать.
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