также в разделеОбщество
Кузин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о бустерной вакцинации всех желающих 12
Кузин рассказал, когда в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом 27
Помощница замминистра прокомментировала свой скандал с откровенным платьем 37
В Украине изменились требования к страховому стажу 71
Закон вступил в силу: Украинцы обязаны привязать SIM-карту к паспорту 101
Верещук рассказала, сколько человек проживает в ОРДЛО 68
Украинцам напомнили, когда откроются центры вакцинации 9
Квартал VS Дизель: Стало известно, кто победил в новогоднем эфире 26
В Украине будет облачно, преимущественно без осадков 11
В Минобороны предлагают сменить правила учета для женщин 36
Порошенко поздравлял украинцев с новым годом одновременно с Зеленским 77
Украинцам рассказали, как восстановить здоровый режим дня после праздников 11
В Украине начали выдавать водительские права нового образца 59
Народный артист Украины поделился действенными советами избавления от похмелья 20
С Новым годом! 18
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах 19
Будут судить группу лиц, вербовавших наемников для участия в войне в Сирии 12
Азаров подал в ОАСК иск против СБУ и СНБО 16

С 1 января 2022 года в украинских школах появится новое меню для школьников.

"Апостроф" рассказывает, какие были введены стандарты школьного питания и чем теперь будут кормить детей в учебных заведениях.

Переход на новые стандарты школьного питания длился более 12 месяцев и с 1 января все учебные заведения должны кормить своих учеников по новым рецептам. В рамках реформы шеф-повар Евгений Клопотенко специально разработал 160 блюд.

Чем запрещено кормить детей в школах

  • мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
  • грибы;
  • непастеризованное молоко и молочные продукты, которые были изготовлены из непастеризованного молока;
  • непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
  • рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
  • продукты, в том числе чипсы и сухарики с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
  • продукция домашнего производства;
  • под запретом продажа кондитерских изделий и сладких продуктов, в том числе изделия с кремом и мороженое.

Чем будут кормить детей в школах с 1 января

Первые блюда:

  • Суп овощной
  • Минестроне
  • Бульон овощной
  • Суп Авголемоно
  • Суп с крупой перловкой или рисом и томатом
  • Суп гороховый
  • Борщ с картофелем
  • Полтавский борщ со сливовым вареньем
  • Зеленый борщ со шпинатом
  • Морковный или картофельный крем-суп
  • Суп из фасоли
  • Суп белый с клецками
  • Капустняк с тыквой
  • Суп-пюре из чечевицы

Блюда из яиц:

  • обычный или безглютеновый скрамбл
  • рыхлый омлет с добавлением орегано
  • фриттата

Мясные и рыбные основные блюда:

  • Пастуший пирог с курицей
  • Тушеная капуста с овощами и мясом
  • Кулеш с куриным мясом
  • Плов с куриным мясом
  • Чили кон карне с курицей
  • Котлета по-милански с сыром
  • Куриные наггетсы
  • Курица по-итальянски
  • Куриный шницель
  • Запеченное филе курицы из орегано
  • Куриное бедро в горчичном соусе
  • Курица запеченная в имбирном соусе
  • Жаркое по-домашнему с курицей
  • Курица тушеная в соусе гуляш с тмином
  • Бигос с гречкой и куриным мясом
  • Чахохбили с курицей
  • Ленивые голубцы с говядиной
  • Плов из булгура и свинины
  • Болоньезе
  • Кебаб с сыром
  • Бефстроганов с вареной говядиной
  • Гуляш из вареной говядины
  • Китайское жаркое со свининой
  • Французское жаркое с говядиной
  • Верещака из говядины
  • Жаркое по-домашнему из свинины
  • Чили кон карне с говядиной
  • Рыбные наггетсы
  • Рыба запеченная с морковью и луком
  • Рыба тушеная с овощами в томате
  • Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”
  • Рыбные фрикадельки/стики/котлеты
  • Рыбный закрытый пирог со специями

Главные гарниры:

  • Овощи с соусом "Бешамель"
  • Толчанка
  • Пшенная каша с квашеной капустой
  • Гороховое пюре из зеленого гороха
  • Гороховое пюре с черносливом
  • Лобио с фасолью
  • Чечевица со специями
  • Фасоль белая/красная
  • Кус-кус
  • Галушки
  • Ньоки картофельные (галушки)
  • Рис с тмином или с ореганом
  • Отварной картофель
  • Гречневая каша с тимьяном
  • Булгур
  • Овощная паэлья с куркумой (опционально добавляются морковь и лук)
  • Гречка с томатной пастой
  • Каша пшеничная
  • Картофельное пюре из орегано
  • Банош
  • Овощное соте
  • Овощное рагу с зеленым горошком
  • Кабачки в панировочных сухарях
  • Ризотто с зеленым горошком и сыром

Десерты для детей:

  • Творожная или рисовая запеканка с ягодным кюли
  • Мак энд чиз
  • Пан де калатрава
  • Манный пудинг
  • Бланманже
  • Оладьи кукурузные с манкой
  • Свекольные панкейки
  • Яблоко запеченное с сыром
  • Яблоко каркаде
  • Шулики с маком
  • Печенье цитрусовое
  • Печенье овсяное
  • Ленивые вареники
  • Синабон с корицей
  • Вертута с яблоком
  • Тост с гороховым пюре и яйцом
  • Запеканка морковно-яблочная
  • Запеканка творожная с яблоком и морковью/бананом и сметаной
  • Кифлик
  • Львовский сырник с морковью
  • Вегетарианский закрытый пирог
  • Запеканка пшенная с тыквой

Безглютеновые десерты:

  • Бисквит банановый безглютеновий
  • Булочки с корицей безглютеновые
  • Блинчики безглютеновые

Полезные напитки:

  • Компот с ягодами и мятой
  • Узвар
  • Кисель вишневый
  • Какао с молоком
  • Напиток из шиповника
  • Чай масала
  • Чай с липой или с мелиссой

Соки: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый

При необходимости - в отдельных учебных заведениях могут разработать диетическое меню для определенных детей, однако решение и рекомендации по питанию выносит только врач. В качестве примера, детям с особыми диетическими потребностями могут заменить ячневую кашу на гречневую и т.п.

Стоимость нового школьного питания

По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, стоимость его меню только на 2-3 грн превышает сумму, которую выделяют на питание одного ученика. Например, если ранее выделялось 13-14 гривен, то после нововведений - 17 гривен. В каждых регионах бюджеты на питание учеников будут увеличивать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги