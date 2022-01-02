С 1 января 2022 года в украинских школах появится новое меню для школьников.

"Апостроф" рассказывает, какие были введены стандарты школьного питания и чем теперь будут кормить детей в учебных заведениях.

Переход на новые стандарты школьного питания длился более 12 месяцев и с 1 января все учебные заведения должны кормить своих учеников по новым рецептам. В рамках реформы шеф-повар Евгений Клопотенко специально разработал 160 блюд.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, которые были изготовлены из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты, в том числе чипсы и сухарики с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

продукция домашнего производства;

под запретом продажа кондитерских изделий и сладких продуктов, в том числе изделия с кремом и мороженое.

Чем будут кормить детей в школах с 1 января

Первые блюда:

Суп овощной

Минестроне

Бульон овощной

Суп Авголемоно

Суп с крупой перловкой или рисом и томатом

Суп гороховый

Борщ с картофелем

Полтавский борщ со сливовым вареньем

Зеленый борщ со шпинатом

Морковный или картофельный крем-суп

Суп из фасоли

Суп белый с клецками

Капустняк с тыквой

Суп-пюре из чечевицы

Блюда из яиц:

обычный или безглютеновый скрамбл

рыхлый омлет с добавлением орегано

фриттата

Мясные и рыбные основные блюда:

Пастуший пирог с курицей

Тушеная капуста с овощами и мясом

Кулеш с куриным мясом

Плов с куриным мясом

Чили кон карне с курицей

Котлета по-милански с сыром

Куриные наггетсы

Курица по-итальянски

Куриный шницель

Запеченное филе курицы из орегано

Куриное бедро в горчичном соусе

Курица запеченная в имбирном соусе

Жаркое по-домашнему с курицей

Курица тушеная в соусе гуляш с тмином

Бигос с гречкой и куриным мясом

Чахохбили с курицей

Ленивые голубцы с говядиной

Плов из булгура и свинины

Болоньезе

Кебаб с сыром

Бефстроганов с вареной говядиной

Гуляш из вареной говядины

Китайское жаркое со свининой

Французское жаркое с говядиной

Верещака из говядины

Жаркое по-домашнему из свинины

Чили кон карне с говядиной

Рыбные наггетсы

Рыба запеченная с морковью и луком

Рыба тушеная с овощами в томате

Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”

Рыбные фрикадельки/стики/котлеты

Рыбный закрытый пирог со специями

Главные гарниры:

Овощи с соусом "Бешамель"

Толчанка

Пшенная каша с квашеной капустой

Гороховое пюре из зеленого гороха

Гороховое пюре с черносливом

Лобио с фасолью

Чечевица со специями

Фасоль белая/красная

Кус-кус

Галушки

Ньоки картофельные (галушки)

Рис с тмином или с ореганом

Отварной картофель

Гречневая каша с тимьяном

Булгур

Овощная паэлья с куркумой (опционально добавляются морковь и лук)

Гречка с томатной пастой

Каша пшеничная

Картофельное пюре из орегано

Банош

Овощное соте

Овощное рагу с зеленым горошком

Кабачки в панировочных сухарях

Ризотто с зеленым горошком и сыром

Десерты для детей:

Творожная или рисовая запеканка с ягодным кюли

Мак энд чиз

Пан де калатрава

Манный пудинг

Бланманже

Оладьи кукурузные с манкой

Свекольные панкейки

Яблоко запеченное с сыром

Яблоко каркаде

Шулики с маком

Печенье цитрусовое

Печенье овсяное

Ленивые вареники

Синабон с корицей

Вертута с яблоком

Тост с гороховым пюре и яйцом

Запеканка морковно-яблочная

Запеканка творожная с яблоком и морковью/бананом и сметаной

Кифлик

Львовский сырник с морковью

Вегетарианский закрытый пирог

Запеканка пшенная с тыквой

Безглютеновые десерты:

Бисквит банановый безглютеновий

Булочки с корицей безглютеновые

Блинчики безглютеновые

Полезные напитки:

Компот с ягодами и мятой

Узвар

Кисель вишневый

Какао с молоком

Напиток из шиповника

Чай масала

Чай с липой или с мелиссой

Соки: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый

При необходимости - в отдельных учебных заведениях могут разработать диетическое меню для определенных детей, однако решение и рекомендации по питанию выносит только врач. В качестве примера, детям с особыми диетическими потребностями могут заменить ячневую кашу на гречневую и т.п.

Стоимость нового школьного питания

По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, стоимость его меню только на 2-3 грн превышает сумму, которую выделяют на питание одного ученика. Например, если ранее выделялось 13-14 гривен, то после нововведений - 17 гривен. В каждых регионах бюджеты на питание учеников будут увеличивать.