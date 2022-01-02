В этом году Украина получит от США военные катера, в частности, типа "Айленд" и Mark VI, сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова в программе "Субботнее интервью" изданию "Радио Свобода".

По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Украине катер "Айленд", который пока еще находится в США.

"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.

Посол также отметила, что в 2022 году запланирована отправка Украине патрульных катеров Mark VI.

Вопрос касательно количества все еще обсуждается, по словам посла.

"Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше", – сказала Маркарова.

Ранее сообщалось, оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, среди прочего, предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и выделение $300 млн в рамках этой программы.