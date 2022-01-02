Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. При этом, большинство поставщиков оставили только годовое предложение, оно действует до конца апреля текущего года.

Как пишет Слово и Дело, об этом свидетельствуют данные на сайтах газоснабжающих компаний: «ТАС Енергія країни», «Галнафтогаз», «Твій Газзбут» і «Нафтогаз Украины».

Месячные тарифы, которые компании предлагают на текущий январь, увеличиваются до 60 гривен за кубометр.

«ТАС Енергія країни» предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр. Стоит отметить, что в декабре и ноябре 2021 года цена составляла 38,35 гривен.

В то же время, концерн «Галнафтогаз» сохранил месячный тариф на январь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказалось от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом Твой Газсбыт, на которые приходится большая часть рынка. Также не предлагает месячный тариф крупнейшая компания «Нафтогаз Украины».

Отметим, что годовые тарифные планы остаются более выгодными. Базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 до 11,99 гривны за кубометр. Большинство компаний установило годовые цены до 9 гривен за кубометр.

В частности, ряд компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, например, ГК «Нафтогаз Украины» – 7,96 гривен за кубометр.