также в разделеЭкономика
В Украине цена на сало достигла своего максимума
В Нафтогазе рассказали, кто устанавливает тарифы для клиентов ПОН 6
В Украине могут полностью остановиться все тепличные хозяйства 12
Украинцам рассказали, кого могут лишить субсидий 55
Эксперт: В Украине уменьшится количество и ухудшится качество хлеба и макаронных изделий 45
НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых 34
Укрзализныця не планирует повышать цены на билеты, но изменит комиссионный сбор 18
В Минэкономики спрогнозировали курс гривни на следующий год 124
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года 34
1,4 млрд от приватизации «Большевика» поступили государству 20
Импортный газ в Украине за год подорожал в четыре раза 31
Эксперты пояснили снижение спроса на квартиры в Украине 106
АРМА вернула в бюджет на 100 миллионов меньше, чем потратила на свою деятельность 22
Банки могут полностью отказаться от кешбэк-программ 38
В Украине до конца года поднимут цены на транспортировку газа 56
Жить стало хуже: Нардепы жалуются, что им не хватает зарплаты 36
Степанюк: Без политической ясности внутри страны вялотекущий процесс вывода денег из Украины будет усиливаться 27
Нафтогаз установил стоимость газа для клиентов ПОН в размере 46,7 грн за кубометр 145

Невдовзі українці дізнаються, скільки платитимуть за розподіл (доставку) газу в наступному році, пише ГазПравда.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проекти рішень щодо затвердження тарифів. Цифри в них ще не остаточні й можуть бути відкориговані після відкритих обговорень, що заплановані на 13-15 грудня. До обговорення долучать громадськість, фахівців і представників облгазів.

Як можуть змінитися тарифи?

Згідно з проектами, з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. Проте тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

Хто платитиме найбільше та найменше?

За даними НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) має отримати ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.). Найменше ж за доставку газу пропонують «Київгазу» - лише 38 копійок за кубометр (з ПДВ).

Запропоновані для обговорення тарифи решти облгазів – нижче в табличці та графіці.

Як зазначають у НКРЕКП, ці цифри є суттєво меншими, аніж хотіли облгази.

Коли затвердять остаточні тарифи?

Після опрацювання всіх зауважень та пропозицій підготовлені до прийняття проекти постанов про встановлення тарифів будуть оприлюднені на офіційному сайті НКРЕКП.

І лише після цього національний регулятор прийме остаточне рішення про затвердження нових тарифів облгазам.

При цьому, як відзначають у НКРЕКП, коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів. Крім того, регулятор пообіцяв перевірити заявки облгазів на предмет маніпуляцій.

Нагадаємо, що для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги