Невдовзі українці дізнаються, скільки платитимуть за розподіл (доставку) газу в наступному році, пише ГазПравда.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проекти рішень щодо затвердження тарифів. Цифри в них ще не остаточні й можуть бути відкориговані після відкритих обговорень, що заплановані на 13-15 грудня. До обговорення долучать громадськість, фахівців і представників облгазів.

Як можуть змінитися тарифи?

Згідно з проектами, з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. Проте тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

Хто платитиме найбільше та найменше?

За даними НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) має отримати ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.). Найменше ж за доставку газу пропонують «Київгазу» - лише 38 копійок за кубометр (з ПДВ).

Запропоновані для обговорення тарифи решти облгазів – нижче в табличці та графіці.

Як зазначають у НКРЕКП, ці цифри є суттєво меншими, аніж хотіли облгази.

Коли затвердять остаточні тарифи?

Після опрацювання всіх зауважень та пропозицій підготовлені до прийняття проекти постанов про встановлення тарифів будуть оприлюднені на офіційному сайті НКРЕКП.

І лише після цього національний регулятор прийме остаточне рішення про затвердження нових тарифів облгазам.

При цьому, як відзначають у НКРЕКП, коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів. Крім того, регулятор пообіцяв перевірити заявки облгазів на предмет маніпуляцій.

Нагадаємо, що для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.