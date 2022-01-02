Полное лидерство по итогам 31 декабря и новогодней ночи принадлежит каналу «1+1». По показателям просмотров, которые есть в распоряжении «Главкома», шоу «Квартала» в этом году перегнало вечных конкурентов из «Дизель-шоу», выходящего на канале ICTV.

Доля зрительской аудитории «1+1» по итогам дня составила 15,6%. Канал также лидировал во всех временных слотах в течение праздничных суток.

Для сравнения, доля зрительской аудитории ICTV в новогоднюю ночь составила 13,61%. На канале с 20:00 до утра транслировали юмористическую программу «Дизель-шоу». В полночь ICTV запустил традиционное приветствие президента Украины.

Почетное третье место занял канал «Украина», развлекавший зрителей новогодним шоу «Маска», в котором приняла участие певица Тина Кароль. Она раньше присутствовала во всех ключевых развлекательных проектах «1+1», что вызвало откровенное раздражение аудитории.

Напомним, в последний день 2021 года канал «1+1» транслировал преимущественно продукцию «Студии Квартал 95». С 9:00 до 19:00 канал показывал скандальный сериал «Сваты-7». После выпуска новостей «1+1» традиционно показал «Новогодний Вечерний квартал».

Позже «1+1» транслировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского: в этом году речь главы государства продолжалась более 20 минут.

Канал «1+1» уже сообщил, что новогодний выпуск «Вечернего квартала» стал лучшей программой дня и получил долю 18,39%. «Квартал» собрал у экранов более 9 млн украинцев.

Следует отметить, что в прошлом году ситуация была другой: новогодний эфир ICTV победил. По показателям просмотров, которые были в распоряжении «Главкома», «Дизель» тогда обогнал конкурентов из «Квартала».

Отметим, медиаэксперты возмущены новогодним эфиром на украинском телевидении. В частности, председатель «Детектор медиа» и шеф-редактор одноименного интернет-издания Наталья Лигачева отметила, что в новогоднюю ночь на каналах звучал преимущественно русский язык.