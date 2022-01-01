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В России убеждены, что Украина после вступления в НАТО превратится в хорошо вооруженного соседа, который к тому же будет негативно относиться к РФ. Более того, глава Кремля Владимир Путин опасается, что, вступив в Альянс, наша страна станет "опаснее чем НАТО".

Как рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина, главная цель путинского режима - полное уничтожение украинского государства, пишет Обозреватель. При этом вступление в Североатлантический Альянс могло бы стать единственной надежной гарантией безопасности Украины.

Яковина отметил, что членство Украины в НАТО могло бы быть очень полезно всему мировому сообществу, так как при этом условии кардинальные изменения произошли бы и в самой России. А именно этого ждет Запад.

"Россия перестанет быть опасным, злобным и ненадежным партнером, которым она сейчас является. Запад в этом очень заинтересован. И стратегически для Запада было бы очень выгодно, чтобы Украина вступила в НАТО", - сказал Яковина.

Он объяснил, что наибольшее опасение у соседа вызывает даже не вступление Украины в НАТО, а то, что она будет полностью оснащена натовской военной инфраструктурой.

"Это самый страшный сон Владимира Путина, он этого больше всего боится", - сказал Яковина.

Он же акцентировал, что Россия требует не только не вступления Украины в НАТО, но и настаивает на том, чтобы на ее территории не строили новую военную инфраструктуру.

"И НАТО могло бы быть единственной стопроцентной гарантией безопасности Украины. Других гарантий никто не даст", – сказал журналист.
ForUm

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