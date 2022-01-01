также в разделеОбщество
В Украине начали выдавать водительские права нового образца 12
Народный артист Украины поделился действенными советами избавления от похмелья 11
С Новым годом! 12
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах 13
Будут судить группу лиц, вербовавших наемников для участия в войне в Сирии 11
Азаров подал в ОАСК иск против СБУ и СНБО 11
Нацгвардия переходит на усиленный режим службы 13
Саакашвили сообщил, что у него есть маленькая дочь 42
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине 19
На Центральном ж/д вокзале Киева открыли эксклюзивную зону отдыха 28
Смертельное ДТП в Харькове: будут судить 16-летнего водителя 18
ОГП расследует производства против 9 вероятных причастных к «Изоляции» 14
Учат детей воевать: Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить заочно 9
СНБО может назвать первых олигархов в мае 2022 года 17
Командиру боевиков «ЛНР» сообщили о подозрении 9
Праздник приближается: украинцев призвали вызывать «скорую» только в экстренных случаях 11
На Херсонщине руководитель больницы присвоил 200 тысяч из «ковидного» фонда 18
В этом году в Украину не пустили 6400 россиян 13

Тривалі новорічні свята порушують здоровий режим – харчування перестає бути збалансованим, збивається режим сну, активність різко знижується. Переїдання та сон до обіду впливають на самопочуття, продуктивність і здоров’я.

Як же грамотно відновити здоровий режим дня і припинити хаотично поїдати салатики, пише Наша мама.

Переїдання дуже шкідливе для організму. У найгіршому разі воно може призвести до гострих хірургічних патологій: наприклад, спричинити гострий панкреатит (запалення підшлункової залози) чи перитоніт (запалення черевної порожнини). Переїдання навіть може стати причиною апендициту. У людей із хронічними хворобами кишково-шлункового тракту через надлишок їжі може статись загострення недуги.

Тому, перше, що варто зробити – припинити їсти. Потім налагодити питний режим: поступово випити хоча б літр води. Відтак встати з-за столу і піти на прогулянку.

Якщо вже зовсім погано, виникає нудота і переповнений шлунок не дає змоги нормально дихати – можна прийняти ферменти для травлення. Вони допоможуть організму впоратись із важкою їжею та полегшити стан. Але приймати такі препарати регулярно не можна.

Важливо правильно побудувати свій раціон на період свят: намагатися не їсти великими порціями і пізно ввечері, пити побільше води, не зловживати солодким.

Складати меню на святковий стіл потрібно так, щоб там були не лише жирні та калорійні страви. Не забувайте: овочеві салати теж можуть бути дуже смачними, але водночас легкими. Головне знати міру, й тоді не буде неприємних наслідків.

Відмовтесь від складних і багатокомпонентних страв, обирайте простий гарнір і легкий білок. Вживайте побільше овочів, квасолі, сочевиці та нуту. Також зменшіть порції – вони мають бути оптимальними.

Від тваринного білка краще відмовитися на кілька днів – варто дати організму відпочити від копченостей і жирного м’яса. Або обирайте біле м’ясо птиці, риби, яйця, м’який сир та йогурт.

Мінімізуйте або на деякий час відмовтеся від простих вуглеводів – це цукор, десерти, випічка та солодощі. Крім того, не варто забувати про водний баланс – у свята часто не випиваємо достатньо води.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3089 грн.
3
Теги