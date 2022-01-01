Тривалі новорічні свята порушують здоровий режим – харчування перестає бути збалансованим, збивається режим сну, активність різко знижується. Переїдання та сон до обіду впливають на самопочуття, продуктивність і здоров’я.

Як же грамотно відновити здоровий режим дня і припинити хаотично поїдати салатики, пише Наша мама.

Переїдання дуже шкідливе для організму. У найгіршому разі воно може призвести до гострих хірургічних патологій: наприклад, спричинити гострий панкреатит (запалення підшлункової залози) чи перитоніт (запалення черевної порожнини). Переїдання навіть може стати причиною апендициту. У людей із хронічними хворобами кишково-шлункового тракту через надлишок їжі може статись загострення недуги.

Тому, перше, що варто зробити – припинити їсти. Потім налагодити питний режим: поступово випити хоча б літр води. Відтак встати з-за столу і піти на прогулянку.

Якщо вже зовсім погано, виникає нудота і переповнений шлунок не дає змоги нормально дихати – можна прийняти ферменти для травлення. Вони допоможуть організму впоратись із важкою їжею та полегшити стан. Але приймати такі препарати регулярно не можна.

Важливо правильно побудувати свій раціон на період свят: намагатися не їсти великими порціями і пізно ввечері, пити побільше води, не зловживати солодким.

Складати меню на святковий стіл потрібно так, щоб там були не лише жирні та калорійні страви. Не забувайте: овочеві салати теж можуть бути дуже смачними, але водночас легкими. Головне знати міру, й тоді не буде неприємних наслідків.

Відмовтесь від складних і багатокомпонентних страв, обирайте простий гарнір і легкий білок. Вживайте побільше овочів, квасолі, сочевиці та нуту. Також зменшіть порції – вони мають бути оптимальними.

Від тваринного білка краще відмовитися на кілька днів – варто дати організму відпочити від копченостей і жирного м’яса. Або обирайте біле м’ясо птиці, риби, яйця, м’який сир та йогурт.

Мінімізуйте або на деякий час відмовтеся від простих вуглеводів – це цукор, десерти, випічка та солодощі. Крім того, не варто забувати про водний баланс – у свята часто не випиваємо достатньо води.