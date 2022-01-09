Новогодние праздники оставляют заметный отпечаток на лицах многих людей, ведь в этот период нужно обойти всех близких и с каждым отметить приход нового года. После затяжных выходных нужно подумать о восстановлении организма после гуляний.

Мы расскажем, как восстановить здоровье, избавиться от похмелья и прийти в форму после праздников, передает ZNAJ.UA со ссылкой на "Информатор".

Похмелье

Чтобы избавится от похмелья, прежде всего не стоит сильно напиваться. Если знать меру, и не смешивать слабоалкогольные и крепкие напитки, то алкогольное отравление вам не грозит. Также не забывайте закусывать в меру.

Во время вечеринки не забывайте двигаться побольше. Танцуйте или прогуляйтесь по городу.

Сладости

Сахар — хорошее "топливо" для мозгов и отличный активатор хорошего настроения. Однако перебарщивать с потреблением сахара не стоит. Чрезмерное его количество наоборот приведет к слабости и усталости. А вот небольшая порция подарит вам энергию и зарядит позитивом.

Займитесь спортом

После новогодних праздников организм буквально кричит об излишней нагрузке. Похмелье, переедание и последующий набор веса от чрезмерного количества вкусностей. В этот период занятия спортом придут вам на помощь.

Приведите себя в порядок

С утра после пробуждения первым делом выпейте стакан воды. Помните, что похмеляться алкоголем крайне не желательно. Это облегчит ваше состояние только на время. Попробуйте съесть легкий куриный суп, а после принять ванную с морской солью. Для девушек спасением станет легкий макияж.

Вспоминайте хорошее

Казалось бы, внешне вы уже восстановились, но внутренняя депрессия и грусть не покидает вас. Праздник закончился и его снова сменит рутина. Но поднять себе настроение можно легко, вспомните все хорошее, что было в период зимних праздников. Можно пересмотреть все фото и видео и окунуться в атмосферу счастья.

Продолжение вечеринки

Это совсем не значит, что нужно вновь стоять часами у плиты. Даже в разгрузочные дни после гуляний можно продолжить радовать близких праздничной атмосферой. Наведайтесь к родственникам, вручите им подарки и устройте сюрприз.

Положительные эмоции, которые вы подарите людям, обязательно вернутся к вам в двойном размере.