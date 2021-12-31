Кабинет Министров Украины 30 декабря принял решение, позволяющее существенно снизить цену на газ для производителей социально важных продуктов. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе правительства.
В частности, производители социально важных продуктов смогут покупать газ украинской добычи (кроме природного газа, поставляемого предприятиями группы «Нафтогаз» для нужд населения, ТКЭ, бюджетных, коммунальных учреждений) по цене, в которой максимальная наценка составит 25%.
Украинский газ по сниженной цене смогут покупать производители следующих групп товаров: хлеб, мука, молоко, подсолнечное масло, яйца и мясо куриное.
Такое решение позволит производителям этих продуктов не останавливать производство и повышать цены на социально важные продукты.
Решение правительства по максимальной наценке на газ для производителей социально важных продуктов будет действовать до 30 апреля 2022 года.
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